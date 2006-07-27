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Наши услуги

куча мерча

не каталогом единым. куча мерча vertcomm – это то, что вы найдете только у нас. никаких концептов – только реальные разработки, реализованные коллаборации и уникальные форматы сувенирки.



готовые решения

здесь вы найдете не только идеи подарков, но и идеи поводов для подарка. собрали и оформили в тематические подборки решения самых актуальных задач маркетинга и HR. 



студия дизайна

дизайн без отрыва от производства. при разработке креативной и визуальной концепции мы учитываем всё: миссию компании, брендбук, задачи бизнеса, сроки, бюджет и особенности производства. проще говоря, мы делаем дизайн, который точно можно реализовать.

лаборатория пошива

мерч тоже может быть нишевым – придумаем капсулу специально для вашего бренда и отошьем её по индивидуальным лекалам в нашей лаборатории.

Каталог посмотрите, сколько всего

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куча мерча
косметическая линейка аксессуары арома продукция настольные игры обувь пазлы съедобная продукция текстиль
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готовые решения
summer packs new year packs ecopacks welcome packs 23/8 packs
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одежда
футболки толстовки рубашки поло лонгсливы головные уборы ветровки дождевики куртки вязаные аксессуары жилеты детская одежда спортивная одежда брюки и шорты офисные рубашки аксессуары
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сумки и рюкзаки
дорожные сумки несессеры и косметички поясные сумки рюкзаки спортивные сумки сумки для документов сумки для ноутбука сумки для пикника сумки через плечо чемоданы шопперы
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электроника
бытовая техника внешние диски зарядные устройства колонки компьютерные и мобильные аксессуары лампы и светильники наушники увлажнители умные гаджеты флешки
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кухня и посуда
аксессуары для вина и других напитков бокалы и стаканы бутылки для воды кружки кувшины и графины кухонные аксессуары наборы для чая и кофе предметы сервировки разделочные и сервировочные доски тарелки текстиль для кухни термокружки термосы термосы для еды и ланчбоксы
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офис
держатели для карт ежедневники и блокноты маркеры настольные аксессуары офисные наборы ручки и карандаши упаковка для ежедневников
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дом
декор домашний текстиль игрушки пледы полотенца свечи и подсвечники средства для ухода часы
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зонты и дождевики
дождевики зонты-трости наборы с зонтами необычные зонты складные зонты
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отдых
автотовары банные наборы игры и головоломки инструменты и мультитулы отдых на природе очки пляжный отдых товары для дачи товары для путешествий фонарики
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спорт
ёмкости для питья наборы для спорта одежда для спорта спортивные аксессуары спортинвентарь сумки для спорта
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промо-сувениры
антистрессы бейджи и ленты брелоки зажигалки открывашки очки и футляры светоотражатели
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съедобные подарки
мед и варенье продуктовые наборы сладости снеки специи чай и кофе
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подарочные наборы
бизнес наборы винные наборы дорожные наборы наборы для виски наборы для выращивания наборы для детей наборы для дома наборы для женщин наборы для мужчин наборы для сыра наборы из кожи наборы с аккумуляторами наборы с книгами наборы с колонками наборы с мультитулами наборы с пледами наборы с термокружками наборы с флешками спортивные наборы
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корпоративные подарки
бейджи и ленты держатели для карт дорожные органайзеры канцтовары книги кошельки и визитницы наградная продукция настольные аксессуары обложки для документов папки и портфели СИЗ
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подарки на праздники
14 февраля 23 февраля 8 марта автомобилистам банковским работникам геологам День авиации День знаний День Победы День полиции День работника культуры День России День спорта День таможенника День финансиста День химика День электросвязи железнодорожникам медикам металлургам морякам нефтяникам Новый Год подарки детям подарки начальнику подарок коллеге программистам сисадминам строителям учителям шахтерам эко подарки энергетикам юбилей компании юристам
img
упаковка
жестяная упаковка коробки пакеты подарочная упаковка
img
товары для детей
аксессуары для детей бутылки и ланчбоксы для детей для учебы и творчества зонты и дождевики для детей игры и игрушки одежда для детей рюкзаки и сумки для детей электроника для детей
img
разное
разное
arrow
arrow
img
куча мерча
косметическая линейка аксессуары арома продукция настольные игры обувь пазлы съедобная продукция текстиль
img
готовые решения
summer packs new year packs ecopacks welcome packs 23/8 packs
img
одежда
футболки толстовки рубашки поло лонгсливы головные уборы ветровки дождевики куртки вязаные аксессуары жилеты детская одежда спортивная одежда брюки и шорты офисные рубашки аксессуары
img
сумки и рюкзаки
дорожные сумки несессеры и косметички поясные сумки рюкзаки спортивные сумки сумки для документов сумки для ноутбука сумки для пикника сумки через плечо чемоданы шопперы
img
электроника
бытовая техника внешние диски зарядные устройства колонки компьютерные и мобильные аксессуары лампы и светильники наушники увлажнители умные гаджеты флешки
img
кухня и посуда
аксессуары для вина и других напитков бокалы и стаканы бутылки для воды кружки кувшины и графины кухонные аксессуары наборы для чая и кофе предметы сервировки разделочные и сервировочные доски тарелки текстиль для кухни термокружки термосы термосы для еды и ланчбоксы
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img
офис
держатели для карт ежедневники и блокноты маркеры настольные аксессуары офисные наборы ручки и карандаши упаковка для ежедневников
img
дом
декор домашний текстиль игрушки пледы полотенца свечи и подсвечники средства для ухода часы
img
зонты и дождевики
дождевики зонты-трости наборы с зонтами необычные зонты складные зонты
img
отдых
автотовары банные наборы игры и головоломки инструменты и мультитулы отдых на природе очки пляжный отдых товары для дачи товары для путешествий фонарики
img
спорт
ёмкости для питья наборы для спорта одежда для спорта спортивные аксессуары спортинвентарь сумки для спорта
img
промо-сувениры
антистрессы бейджи и ленты брелоки зажигалки открывашки очки и футляры светоотражатели
img
съедобные подарки
мед и варенье продуктовые наборы сладости снеки специи чай и кофе
img
подарочные наборы
бизнес наборы винные наборы дорожные наборы наборы для виски наборы для выращивания наборы для детей наборы для дома наборы для женщин наборы для мужчин наборы для сыра наборы из кожи наборы с аккумуляторами наборы с книгами наборы с колонками наборы с мультитулами наборы с пледами наборы с термокружками наборы с флешками спортивные наборы
img
корпоративные подарки
бейджи и ленты держатели для карт дорожные органайзеры канцтовары книги кошельки и визитницы наградная продукция настольные аксессуары обложки для документов папки и портфели СИЗ
img
подарки на праздники
14 февраля 23 февраля 8 марта автомобилистам банковским работникам геологам День авиации День знаний День Победы День полиции День работника культуры День России День спорта День таможенника День финансиста День химика День электросвязи железнодорожникам медикам металлургам морякам нефтяникам Новый Год подарки детям подарки начальнику подарок коллеге программистам сисадминам строителям учителям шахтерам эко подарки энергетикам юбилей компании юристам
img
упаковка
жестяная упаковка коробки пакеты подарочная упаковка
img
товары для детей
аксессуары для детей бутылки и ланчбоксы для детей для учебы и творчества зонты и дождевики для детей игры и игрушки одежда для детей рюкзаки и сумки для детей электроника для детей
img
разное
разное

портфолио

здесь может быть ваш кейс просто оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. заполнить бриф
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