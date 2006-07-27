Редакция от «14» ноября 2022 г.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
1. Общие положения
Настоящая политика конфиденциальности и обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных,
предпринимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Верткомм Трейд» (ИНН 5020082353, КПП 771401001, ОГРН 1175007004809), адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, к. 10, этаж 1, ком. 1.1 (далее – Оператор).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика конфиденциальности и обработки персональных данных (далее – Политика)
применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://vertcomm.ru/.
2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://vertcomm.ru/;
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://vertcomm.ru/;
2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://vertcomm.ru/;
2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
2.12. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Номер телефона;
3. Адрес электронной почты.
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
4. Цели обработки персональных данных
4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте https://vertcomm.ru/; уточнение деталей участия Пользователя в мероприятиях Оператора.
4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты drugvsuvenirke@vertcomm.ru с пометкой «Отказ от уведомлений о новых услугах и специальных предложениях».
4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://vertcomm.ru/. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства и указанных в настоящей Политике.
6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора drugvsuvenirke@vertcomm.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора drugvsuvenirke@vertcomm.ru или направив письменное уведомление на адрес: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, к. 10, этаж 1, ком. 1.1 с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
7. Заключительные положения
7.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты drugvsuvenirke@vertcomm.ru.
7.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
7.3. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор обязуется с момента выявления такого инцидента уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных:
7.3.1. в течение 24 часов о произошедшем инциденте, о предполагаемых причинах, повлекших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесенном правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий соответствующего инцидента;
7.3.2. в течение 72 часов о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также предоставить сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).
7.4. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://vertcomm.ru/.
Приложение к Политике конфиденциальности и обработки
персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я (далее – «Субъект»), предоставляю Согласие на обработку персональных данных (далее — «Согласие») на условиях, изложенных далее.
Предоставлением Согласия является нажатие кнопки «Отправить» при заполнении данных в форме на веб-сайте в сети Интернет по адресу: https://vertcomm.ru/.
Действуя свободно, в соответствии со своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Субъект даёт согласие ООО «Верткомм Трейд» (ИНН 5020082353, КПП 771401001, ОГРН 1175007004809), адрес местонахождения: 125124, г. Москва, ул. 1-я Ямского Поля, д. 17, к. 10, этаж 1, ком. 1.1 (далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных в соответствии со следующими условиями:
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1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Субъекта, не являющихся специальными или биометрическими:
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Фамилия, имя, отчество;
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Номер телефона;
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Адрес
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2. Под обработкой персональных данных Оператором понимается действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
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3. Субъект дает свое согласие на обработку персональных данных для следующих целей:
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Идентификация Субъекта;
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Направление уведомлений, запросов и информации, касающихся действий Оператора;
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Обработка входящих заполненных форм обратной связи от Субъекта;
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Взаимодействие с Субъектом;
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Отправка Субъекту рекламных материалов и информации о специальных предложениях от Оператора;
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Обеспечение качественной работы сайта Оператора;
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Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, а также решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов;
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Обеспечение участия Субъекта в мероприятиях Оператора;
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Обеспечение безопасности Субъекта во время проведения мероприятий Оператором.
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4. Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на уточнение его персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными.
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5. Персональные данные Субъекта обрабатываются до ликвидации Оператора.
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6. Оператор обрабатывает персональные данные Субъекта в соответствии с принятыми локальными нормативными актами.
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7. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Субъекта от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
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8. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления Оператору или электронного сообщения по адресу drugvsuvenirke@vertcomm.ru. Согласие может быть отозвано при условии уведомления не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения обработки данных Оператором.
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9. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем Согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в статьях 6 и 10 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
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10. Настоящим Согласием Субъект подтверждает, что достиг возраста 18 лет.
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11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в пунктах 5 и 8 данного Согласия.