Изложенный ниже текст публичной оферты (далее по тексту – Оферта) — адресованное юридическим лицам (далее по тексту - Заказчик) официальное публичное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ВертКомм Трейд» (ИНН 5020082353, КПП 771401001, ОГРН 1175007004809) (далее по тексту - Исполнитель) заключить договор поставки рекламно-сувенирной продукции в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совершение оплаты Заказчиком свидетельствует о полном и безоговорочном принятии (акцепте) условий настоящей Оферты, а также о заключении договора поставки рекламно-сувенирной продукции между Заказчиком и Исполнителем. Совершая акцепт настоящей Оферты, Заказчик подтверждает ознакомление с условиями настоящей Оферты, а также с информацией об условиях и порядке исполнения договора поставки рекламно-сувенирной продукции и адресе (месте нахождения) Исполнителя, полном фирменном наименовании (наименовании) Исполнителя, о цене рекламно-сувенирной продукции, о порядке оплаты рекламно-сувенирной продукции, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора, и безоговорочно принимает условия Оферты. Заказчик и Исполнитель совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся порядка и условий исполнения настоящей Оферты, перед заключением Оферты Заказчик вправе обратиться за консультацией по контактному телефону Исполнителя, либо посредством формы чата, либо направления письма по электронной почте на адрес, указанный на сайте Исполнителя.

Актуальная версия Оферты размещена на веб‐ресурсе Исполнителя по адресу: _________________.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 1.1. Исполнитель обязуется осуществлять поставку рекламно-сувенирной продукции (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. 1.2. Товар может поставляться Заказчику с нанесением предварительно согласованных изображений (далее по тексту - «Работы»). Работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей Офертой. 1.3. Настоящая Оферта является смешанным договором в соответствии со ст.421 ГК РФ и объединяет в себе условия о поставке Товара и выполнении Работ.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 2.1. Порядок оформления заказа. Для оформления заказа Заказчик отправляет запрос по следующим контактным данным Исполнителя: zakaz@vertcomm.ru 2.2. Порядок поставки Товара. 2.2.1. Товар поставляется Заказчику свободным от прав третьих лиц. 2.2.2. Поставка Товара в течение срока действия настоящего Договора производится в сроки, утвержденные в соответствующих приложениях, при условии полной оплаты Заказчиком стоимости Товара, подлежащего поставке. 2.2.3. Поставка Товара может осуществляться Исполнителем следующими способами: - путем отгрузки Товара Заказчику со склада Исполнителя, находящегося по адресу: 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского Поля, д.17, корпус 10 (самовывоз); - путем доставки Товара Исполнителем до склада Заказчика, адрес которого Заказчик указывает в соответствующих приложениях; - железнодорожным, автомобильным или иным транспортом при помощи транспортной компании до склада Заказчика, адрес которого Заказчик указывает в соответствующих приложениях. 2.2.4. Право собственности и риск случайной гибели Товара, переходят к Заказчику с даты передачи Товара представителю Заказчика и подписания товаросопроводительных документов. 2.2.5. Датой поставки Товара считается передача Товара транспортной компании либо уполномоченному представителю Заказчика и подписанием товаросопроводительных документов. 2.3. Качество Товара. 2.3.1. По качеству Товар должен соответствовать стандартам качества, принятым в РФ, или обычно предъявляемым к данному виду товара требованиям и быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 2.3.2. На Товар распространяется гарантия изготовителя (поставщика), указанная в сопроводительной документации (паспорт, гарантийный талон и др.), срок которой начинает течь с даты поставки. Гарантия Исполнителя на Товар 14 (Четырнадцать) календарных дней, если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору. 2.3.3. Товар, на который было выполнено нанесение предварительно согласованных изображений, теряет гарантию изготовителя (поставщика). 2.4. Приемка Товара. 2.4.1 Сдача-приемка Товара осуществляется на основании УПД, подписываемого уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя или представителями Заказчика и Исполнителя только при наличии у них доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Заказчик или уполномоченный представитель при приеме Товара подписывает УПД, один экземпляр которого направляет Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Товара. Если экземпляр УПД не направлен Исполнителю в течение обозначенного выше срока, то Товар считается принятым Заказчиком без претензий. 2.4.2. В случае обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара, Заказчик вправе обратится в течение 7 (семи) календарных дней со дня приема Товара с претензией к Исполнителю, которая составляется в письменной форме и содержит данные о наименовании продукции, дате и номере УПД поступившего Товара и потребовать их устранения. 2.4.3. Претензии Заказчика по качеству выполненных Работ направляются Исполнителю в письменном виде в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания выполнения Работ или их отдельных этапов, обусловленных Договором и соответствующими приложениями к Договору. В случае получения требования о замене некачественного Товара Заказчик и Исполнитель установили обязательное представление и возврат некондиционного Товара Заказчиком за счет Исполнителя. 2.4.4. Претензия считается принятой Исполнителем к рассмотрению после получения Заказчиком подтверждения от уполномоченного на то лица или посредством электронного сообщения, полученного с электронного адреса, указанного в п. 12 настоящего Договора. Исполнитель обязуется рассмотреть и дать мотивированный ответ претензии Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии. 2.4.5. В случае несоблюдения Заказчиком срока, указанного в п.5.2 и 5.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований и претензий Заказчика по качеству Товара, Работ, количеству Товара в упаковке, ассортименту и комплектности Товара. В ином случае выполненные обязательства считаются принятыми Заказчиком без претензий.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Исполнитель имеет право: 3.1.1. В целях надлежащего и качественного выполнения всех условий настоящей Оферты заключать договоры с третьими лицами (подрядными организациями, исполнителями и т.д.), оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество, сроки и иные условия поставки в рамках настоящей Оферты. При этом привлечение Исполнителем третьих лиц для исполнения настоящей Оферты не влияет на стоимость Товара Исполнителя. 3.1.2. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию. 3.1.3. Заказчик разрешает Исполнителю безвозмездно использовать изображения (фотографии) продукции, изготовленной в рамках исполнения настоящей Оферты, включая продукции с нанесенными фирменными логотипами, товарными знаками и иными объектами интеллектуальных прав, исключительные права на которые принадлежат Заказчику, в форме размещения на сайте Исполнителя, а также в социальных сетях с целью рекламы оказываемых услуг и демонстрации их результатов. 3.2. Исполнитель обязуется: 3.2.1. Согласовывать с Заказчиком вопросы, связанные с поставкой Товара и выполнением Работ в рамках настоящей Оферты, заблаговременно в целях обеспечения возможности их корректировки; 3.2.2. Самостоятельно осуществлять все расчеты с третьими лицами, вытекающие из взаимоотношений, указанных в п.3.1.1. настоящей Оферты. 3.2.3. Не использовать каким-либо образом материалы, сведения, информацию, результаты интеллектуальной деятельности (в том числе макеты, образцы, эскизы и т.д), переданные Заказчиком Исполнителю с целью выполнения Работ, помимо использования в целях исполнения настоящей Оферты. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. Производить оплату в соответствии с разделом 4 настоящей Оферты; 3.3.2. Своевременно предоставлять всю информацию и материалы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящей Оферте. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1. Запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию о ходе исполнения обязательств по настоящей Оферте. 3.4.2. Заказчик имеет право контролировать действия Исполнителя в рамках настоящей Оферты, не вмешиваясь в его деятельность.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Стоимость Товара и/или Работ является договорной, согласовывается Сторонами по электронным каналам связи в соответствии с п.6.6 настоящей Оферты и фиксируется в УПД. Стоимость оказания Услуг включает НДС 20%. 4.2. Оплата производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения выставленного счета. 4.3. Моментом оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного и принятого Заказчиком без замечаний Товара надлежащего качества, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пени) в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности. В случае предоплатного порядка оплаты Товара, неустойка начислению не подлежит, Исполнитель имеет право не приступать к выполнению обязательств по настоящему Договору до получения предоплатного платежа от Заказчика. 5.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств Исполнителя по выполнению Работ Исполнитель обязуется по требованию Заказчика: - исправить выявленные недостатки или - уплатить неустойку за несвоевременное выполнение Работ в размере 0,2% от стоимости несвоевременно оказанных услуг, если несвоевременное выполнение Работ не связано с просрочкой, допущенной Заказчиком, но не более 10% от общей стоимости соответствующего приложения, действующего на момент выполнения соответствующей поставки. 6.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора на любом этапе, Заказчик оплачивает Исполнителю документально подтвержденные фактически понесенные расходы. 6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения условий Договора. 6.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из Сторон условий настоящего Договора и/или ненадлежащее заполнение бухгалтерских первичных документов, приведшие к материальным потерям другой Стороны, влечет за собой применение к виновной Стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может служить основанием досрочного прекращения Договора по инициативе добросовестной Стороны. 6.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем споров или разногласий, вытекающих из условий настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем мирных переговоров между собой и заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору. При отсутствии согласия Сторон между Сторонами начинает действовать претензионный характер отношений. Сторона, которая считает, что обязательства по отношению к ней в соответствии с данным Договором не выполнены или выполнены недобросовестно, имеет право направить другой Стороне претензию. Претензия по разногласиям и спорам, возникающим в ходе сотрудничества Сторон, считается принятой противоположной Стороной к рассмотрению сразу после ее направления. Направленная претензия должна быть рассмотрена противоположной Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии. Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия, то данные споры и разногласия должны решаться в Арбитражном суде г. Москвы. Обращение любой из Сторон в судебную инстанцию оставляет возможность подписания между Сторонами мирового соглашения или отказа от иска на любом этапе решения вышеуказанных споров и разногласий с лишением права на повторное обращение в суд по этим же основаниям к этому же ответчику.